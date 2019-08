Bertens levert twee plekken in op ranglijst

Kiki Bertens is op de wereldranglijst twee plekken gezakt: van de vijfde naar de zevende plaats. Dat is het gevolg van haar vroege uitschakeling op het WTA-toernooi van Cincinnati, dat ze vorig jaar wist te winnen.

Bertens verloor dit jaar in Cincinnati in de tweede ronde van Venus Williams en leverde daardoor veel punten in. Bertens heeft maar een paar punten achterstand op nummer 6 Petra Kvitova en nummer 5 Elina Svitolina. De ranglijst wordt aangevoerd door Naomi Osaka, die vorige week geblesseerd opgaf in de kwartfinales.

Robin Haase blijft de hoogst geklasseerde Nederlandse man op de mondiale tennisladder. Hij is wel 31 plaatsen gezakt en vindt zichzelf nu terug op een 154e positie. Haase viel vorige week al uit de top 100.

De Rus Daniil Medvedev, die het masterstoernooi van Cincinnati wist te winnen, steeg drie plekken en is nu de mondiale nummer 5. David Goffin uit Belgiƫ, van wie Medvedev in de finale won, staat nu 15e.