Bouwmeester moet nog wennen in Japan

Zeilster Marit Bouwmeester moet nog wennen aan de omstandigheden bij het olympisch testevent in de baai van het Japanse Enoshima. Ze kwam in haar eerste races niet verder dan een 31e en zeventiende plaats. De olympisch kampioen in de Laser Radial wist haar derde en laatste race van de dag wel te winnen. In het algemeen klassement zakte de Friezin van de tweede naar de vijfde positie.

“Dit was als je naar mijn resultaten kijkt niet de beste dag ooit”, besefte ze. ” Het was heel lastig en ik had wel twee wedstrijden nodig om te weten hoe de wind waaide. Maar we hebben veel geleerd en daar gaat het hier uiteindelijk om.”

Nicholas Heiner, uitkomend in de Finn-klasse, zeilde ook drie races. Hij finishte als zevende, zesde en negende en staat nu derde in het algemeen klassement. Afrodite Zegers en Lobke Berkhout handhaafden zich in de 470-klasse op een zesde positie. Windsurfer Dorian van Rijsselberghe zakte naar de zevende plaats van de RS:X-klasse. Windsurfster Lilian de Geus is naar de achtste positie geklommen.