Mark Caljouw is bij de wereldkampioenschappen badminton al in de eerste ronde van het enkelspel uitgeschakeld. De Nederlander verloor maandag in Basel van de als twaalfde geplaatste Kantaphon Wangcharoen uit Thailand. Het werd, in een partij die 46 minuten duurde, 21-12 21-17.

In de eerste ronde van het vrouwendubbelspel hadden Selena Piek en Cheryl Seinen wel succes. Zij versloegen Wing Yung NG en Nga Ting Yeung uit Hong Kong met 21-11 21-16.