Dressuurruiters voorlopig vierde op EK

De Nederlandse dressuurruiters nemen na de eerste dag van de Europese kampioenschappen in Rotterdam de vierde plaats in het klassement in. Hans Peter Minderhoud kwam in het eerste deel van de landenwedstrijd tot een score van 75,295 procent en Anne Meulendijks noteerde 71,801 procent.

“Ik had liever 77 procent of meer gehad, maar dit is een goede score en we zijn nog niet kansloos. Nu moeten Emmelie en Edward het verder dinsdag doen”, zei Minderhoud, daarbij doelend op Emmelie Scholtens en Edward Gal.

Duitsland gaat met 80,233 procent aan de leiding in het landenklassement, gevolgd door Engeland (76,351) en Zweden (75,466).

In het individuele klassement staat Minderhoud met zijn score op de vijfde plek en Meulendijks is tiende.