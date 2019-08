Dumoulin moet droom Jumbo-Visma laten uitkomen

Met de komst van Tom Dumoulin heeft Jumbo-Visma de kans om dromen uit te laten komen en ambities waar te maken. Zo reageerde directeur Richard Plugge op het aantrekken van de winnaar van de Giro van 2017.

De 28-jarige Dumoulin heeft zijn contract bij Team Sunweb laten ontbinden en overeenstemming bereikt over een driejarige verbintenis bij de ploeg die met Steven Kruijswijk en Primoz Roglic al twee erkende klassementstrijders in huis heeft. Jumbo-Visma krijgt steeds meer weg van een sterrenploeg, met ook nog renners als Dylan Groenewegen en Wout van Aert in de gelederen.

Plugge wil met Jumbo-Visma structureel strijden om de eindzege van een grote ronde en op korte termijn ook de Tour, Giro of Vuelta een keer winnen. “We kunnen nu de sterkst mogelijke ploeg samenstellen in de strijd tegen een team als Ineos. Het waarmaken van onze dromen en ambities komt steeds dichterbij”, stelt hij. “We zijn stapje voor stapje gegroeid en willen altijd verbeteren. Meedoen om de eindzege in grote ronden is altijd een doel en een plan geweest. Dat wordt van harte ondersteund door Jumbo en Visma en onze andere partners. We zetten daar, ook nu, samen de schouders onder. In dit geval door de komst van Tom mogelijk te maken.”

“Ik kijk er naar uit om een bijdrage te leveren aan dat doel, het winnen van een grote ronde”, reageerde Dumoulin die dit jaar niet meer zo gelukkig was bij Team Sunweb. “Ik was op zoek naar een nieuwe sportieve uitdaging en Team Jumbo-Visma is daar de juiste ploeg voor. Ik heb er veel zin in. Ooit ben ik begonnen bij de Rabobank Continental-ploeg en dat is een voorloper van het huidige Team Jumbo-Visma. Deze stap voelt daarom een beetje als thuiskomen. Het is mooi om de kleuren van de Nederlandse ploeg te vertegenwoordigen.”