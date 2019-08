Emirates stuurt Aru en Gaviria naar Vuelta

De Italiaanse wielrenner Fabio Aru gaat als kopman van UAE Team Emirates naar de Ronde van Spanje. De 29-jarige Italiaan schreef de Vuelta vier jaar geleden op zijn naam. Aru reed deze zomer ook de Tour de France, maar hij kon daarin niet meedoen om de podiumplaatsen.

De Italiaanse klimmer moest zich eind maart laten opereren aan een vernauwde heupslagader. Hij miste daardoor de Giro in eigen land. Aru reed in de aanloop naar de Tour alleen de Ronde van Zwitserland. Hij eindigde in Frankrijk op de veertiende plaats, bijna 28 minuten achter winnaar Egan Bernal. Aru hoopt nu in de Vuelta, die zaterdag begint met een ploegentijdrit, wel te kunnen meedoen om de eindzege.

De Colombiaanse sprinter Fernando Gaviria maakt ook deel uit van de achtkoppige formatie van UAE Team Emirates. Gaviria moest tijdens de Giro opgeven vanwege knieklachten. Hij had toen wel al een ritzege op zak.