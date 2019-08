Hogenkamp door in kwalificatie US Open

Tennisster Richèl Hogenkamp heeft de eerste stap gezet richting het hoofdtoernooi van de US Open. De 27-jarige Doetinchemse begon de kwalificatie in New York met een zege op Ylena In-Albon uit Zwitserland: 6-4 7-6 (5). Hogenkamp is de nummer 208 van de wereldranglijst, haar opponente staat op de 234e plek.

De Doetinchemse wist zich in 2016 via de kwalificatie te plaatsen voor het hoofdschema van het Amerikaanse grandslamtoernooi. Ze drong toen zelfs door tot de tweede ronde door ook Heather Watson te verslaan. Hogenkamp werd een jaar later op basis van haar positie op de wereldranglijst automatisch toegelaten, maar toen verloor ze in de eerste ronde. Vorig jaar ging ze helemaal niet naar New York.

Naast Hogenkamp proberen ook Arantxa Rus, Lesley Pattinama-Kerkhove, Quirine Lemoine, Bibiane Schoofs en Tallon Griekspoor zich via de kwalificaties te plaatsen voor de US Open. Om het hoofdtoernooi te halen, moeten ze drie partijen winnen.