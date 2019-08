Medvedev wint derde finale op rij wel

Daniil Medvedev verloor de afgelopen weken de eindstrijd in Washington en Montréal, maar in Cincinnati was het in zijn derde finale op rij wel raak voor de Russische tennisser. De 23-jarige Medvedev veroverde op het Amerikaanse hardcourt zijn eerste masterstitel. Hij was in de finale te sterk voor de Belg David Goffin: 7-6 (3) 6-4.

Medvedev verkeert al weken in topvorm op de Noord-Amerikaanse hardcourtbanen. In Washington verloor hij echter de finale tegen Nick Kyrgios en vorige week in Montréal was de bijna 2 meter lange Rus in de eindstrijd kansloos tegen Rafael Nadal. In Cincinnati bleek hij door niemand te stuiten. Medvedev versloeg in de halve finale zelfs de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic (3-6 6-3 6-3). Goffin moest ook buigen voor de sterk serverende Moskoviet, die vanaf maandag de nummer 5 van de wereld is. Medvedev maakte de partij in stijl af. Hij kwam op eigen service met 15-40 achter te staan, maar met drie aces op rij wist hij de partij in zijn voordeel te beslissen.

Medvedev bereikte in de eerste week van dit jaar al de finale in Brisbane, waarin hij verloor van Kei Nishikori. Hij bereikte vervolgens op de Australian Open de vierde ronde, mede dankzij een zege op Goffin. De Rus veroverde enkele weken later in Sofia zijn eerste ATP-titel. Hij bleek ook goed uit de voeten te kunnen op gravel. Zo haalde hij op de masters van Monte Carlo de halve finales, door onder anderen Djokovic te verslaan, en in Barcelona moest hij pas in de finale buigen voor Dominic Thiem.

De Rus mag zich met 44 zeges de meest succesvolle tennisser van dit jaar noemen. “Dit was een geweldige week”, zei Medvedev met de beker voor de winnaar in Cincinnati in zijn handen.