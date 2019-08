Terpstra maakt rentree in Limousin

Wielrenner Niki Terpstra staat voor zijn rentree in het peloton. De 35-jarige Noord-Hollander doet vanaf woensdag mee aan de Ronde van de Limousin, een vierdaagse etappekoers door het midden van Frankrijk. Terpstra liep vorige maand bij een val in de elfde etappe van de Tour de France een dubbele breuk in zijn rechterschouderblad op.

De renner van de Franse ploeg Total Direct Energie moest daardoor onder meer de EK in Alkmaar overslaan. De Europese wegwedstrijd, nabij zijn woonplaats, was een van de grote doelen van dit jaar voor Terpstra.

Hij kwam begin dit seizoen ook al ten val in de Ronde van Vlaanderen, met een zware hersenschudding als gevolg. Terpstra miste daardoor Parijs-Roubaix. Hij wist beide klassiekers te winnen in zijn periode bij de Belgische ploeg Quick-Step.

Terpstra staat nu voor zijn tweede rentree in dit seizoen. “Het herstel van mijn schouder gaat heel goed. Tijd om weer te gaan koersen”, schreef hij op Twitter bij een foto waarop hij fietsend zijn duim omhoog steekt.