Zes Nederlanders in kwalificaties US Open

Quirine Lemoine wacht in de eerste ronde een treffen met Tereza Mrdeza uit Kroatië en Bibiane Schoofs ontmoet de Noorse Ulrikke Eikeri. Drie zeges volstaan voor een plek in het hoofdtoernooi.

Tallon Griekspoor neemt het in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi van de US Open op tegen Elias Ymer. De Zweedse tennisser is als 16e geplaatst in New York.

