Dressuurruiters pakken EK-zilver in Rotterdam

De Nederlandse dressuurruiters hebben op de Europese kampioenschappen in Rotterdam een zilveren medaille veroverd in de landenwedstrijd. Het goud was voor Duitsland en Zweden pakte brons. Nederland leek aanvankelijk derde te worden, maar Groot-Brittannië werd gediskwalificeerd.

Duitsland ging de tweede dag al in als leider. Nederland stond na de eerste dag vierde. Namens Nederland kwamen dinsdag Emmelie Scholtens en Edward Gal in actie. Scholtens haalde een percentage van 76,087 en Gal deed het met 78,758 nog beter.

Maandag hadden Hans Peter Minderhoud en Anne Meulendijks al hun opwachting gemaakt.