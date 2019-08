Haase verslaat Portugees Sousa

Tennisser Robin Haase staat in de derde ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. Hij verraste de als vierde geplaatste Portugees João Sousa in drie sets: 4-6 6-3 6-4.

Haase was in de eerste ronde al te sterk voor de Amerikaan Denis Kudla: 6-4 7-6 (3). Hij stuit in de derde ronde op de Australiër John Millman, die in drie sets afrekende met de Italiaan Marco Cecchinato: 6-7 (5) 6-4 6-3.

Haase kon wel een succesje gebruiken. Hij duikelde vorige week uit de top 100 van de wereldranglijst en staat nu op de 154e positie.