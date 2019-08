Lemoine en Schoofs door in New York

De Nederlandse tennissters Quirine Lemoine en Bibiane Schoofs hebben in New York de tweede ronde bereikt van het kwalificatietoernooi van de US Open. Lemoine speelde in de eerste ronde een lange en spannende partij tegen de Kroatische Tereza Mrdeza. Na 2 uur en 35 minuten stond de eindstand op het scorebord: 1-6 7-5 7-6 (5).

Mrdeza, de nummer 186 van de wereld, liet liefst 28 dubbele fouten noteren. Lemoine, die op de 257e plaats staat in het mondiale klassement, komt in de tweede ronde uit tegen Paula Badosa. De Spaanse is de nummer twee van de plaatsingslijst in het kwalificatietoernooi.

Schoofs won in de eerste ronde van de Noorse Ulrikke Eikeri: 6-4 6-3. In de tweede ronde neemt ze het op tegen de Slowaakse Kristina Kucova, de nummer 153 van de wereldranglijst. Schoofs staat zeven plekken lager.

Eerder haalde Richèl Hogenkamp eveneens de tweede ronde van het kwalificatietoernooi in New York.