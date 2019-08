Murray opnieuw snel onderuit

Drievoudig grandslamwinnaar Andy Murray heeft ook zijn tweede partij in het enkelspel na zijn rentree op de tennisbaan verloren. De 32-jarige Schot moest in de eerste ronde van het toernooi in Winston-Salem zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Tennys Sandgren: 7-6 (8) 7-5.

Murray onderging begin dit jaar een ingrijpende heupoperatie. In juni keerde hij terug in het dubbelspel en vorige week maakte hij zijn rentree bij het masterstoernooi van Cincinnati in het enkelspel. Hij verloor toen in de eerste ronde van de Fransman Richard Gasquet.

Murray laat de US Open, die komende maandag beginnen, aan zich voorbijgaan. Hij sloeg een wildcard van de organisatie voor het enkelspel af. Ook in het dubbelspel en het gemengd dubbelspel komt de huidige nummer 329 van de wereldranglijst in New York niet in actie.