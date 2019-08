Selena Piek en Robin Tabeling hebben bij de WK badminton in Basel de tweede ronde bereikt in het gemengd dubbel. Het Nederlandse duo was in twee games te sterk voor het Indonesische koppel Ronald Ronald/Annisa Saufika: 21-14 21-13.

Piek en Tabeling spelen in de tweede ronde tegen het Chinese tweetal Ting He-ji/Yue Du. Het als dertiende geplaatste koppel was in de eerste ronde vrij.

Piek bereikte maandag met Cheryl Seinen in Basel eveneens de tweede ronde in het vrouwendubbel.