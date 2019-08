Sporttribunaal behandelt zaak Sun in openbaar

Het internationale sporttribunaal CAS gaat de dopingzaak van de Chinese zwemmer Sun Yang in het openbaar behandelen. Het is pas voor de tweede keer in de historie dat een hoorzitting bij het CAS toegankelijk is voor pers en publiek.

De vorige keer, in 1999, ging het ook om een zaak uit de zwemwereld. De Ierse zwemster Michelle Smith-De Bruijn, die bij de Spelen van 1996 in Atlanta drie keer goud pakte, wilde zich toen in het openbaar verdedigen tegen een schorsing vanwege het rommelen met een dopingcontrole.

De zaak van Sun lijkt daar wel op. De 27-jarige Chinees, drievoudig olympisch kampioen op de langere afstanden, weigerde vorig jaar mee te werken aan een controle toen hij onverwacht bezoek kreeg van dopingcontroleurs. Leden van zijn begeleidingsstaf zouden zelfs bloedstalen van Sun met een hamer hebben vernietigd. De mondiale zwembond FINA sprak hem desondanks vrij vanwege “procedurefouten”.

Hoewel het mondiale antidopingbureau WADA beroep aantekende bij het CAS, mocht Sun vorige maand wel gewoon meedoen aan de WK. Tot ongenoegen van heel wat van zijn collega-zwemmers, die demonstratief weigerden om de Chinees op het podium te feliciteren nadat hij in Gwangju goud had gepakt op de 200 en 400 meter vrije slag.

De zaak bij het CAS zou aanvankelijk in september worden behandeld, maar is op verzoek van een van de partijen uitgesteld. Het sporttribunaal meldde dat de hoorzitting waarschijnlijk op z’n vroegst pas eind oktober wordt gehouden.