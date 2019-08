TeamNL met Herlings in Motorcross der Naties

Nederland treedt tijdens de Motorcross der Naties aan in de sterkste opstelling. Dat betekent dat Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff, Calvin Vlaanderen en Roan van de Moosdijk geselecteerd zijn. Herlings staat al enige tijd langs de kant wegens een enkelbreuk. De landenwedstrijd vind op 28 en 29 september plaats op het TT Circuit in Assen.

“Met Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff hebben we twee wereldtoppers die uitkomen in het WK MXGP. Herlings heeft door blessures slechts twee GP’s gereden dit jaar, maar wist hier direct wel te winnen. Hij zal fit zijn tijdens de MX of Nations. En met Coldenhoff hebben we nog een coureur in de zwaarste klasse die om de overwinning mee kan doen”, zei teammanager Patrice Assendelft, die heeft gekozen voor een team van vier coureurs. Er mogen slechts drie motorcrossers aan de start verschijnen.

De Motorcross der Naties wordt gezien als het wereldkampioenschap motorcross voor landenteams. De afgelopen vijf edities werden gewonnen door Frankrijk. Vorig jaar eindigde Nederland als tweede, met Herlings, Coldenhoff en Vlaanderen.