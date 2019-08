Belgisch podium in Ronde van Denemarken

De eerste etappe in de Ronde van Denemarken heeft een Belgisch podium opgeleverd. Na een rit over 170 kilometer met start en finish in Silkeborg kwam Tiesj Benoot (Lotto Soudal) als eerste aan. Zijn ploeg- en landgenoot Gerben Thijssen won de eindsprint van het achtervolgende groepje, dat in de finale een paar meter op de winnaar tekortkwam. Amaury Capiot (Sport Vlaanderen – Baloise) kwam als derde over de streep.

Sjoerd van Ginneken (Roompot-Charles) was de eerste Nederlander, op de twaalfde plek.

De Ronde van Denemarken eindigt zondag.