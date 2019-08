Bouwmeester, Heiner als tweede naar medalrace

Olympisch kampioene Marit Bouwmeester en Finn-zeiler Nicholas Heiner gaan beiden met een tweede plaats de medalrace in van het olympisch testevent in Japan. Ook Afrodrite Zegers en Lobke Berkhout hebben zich in de 470-klasse geplaatst voor de medalrace. Zij klommen naar de negende plaats.

Bouwmeester kwam woensdag als 17e en 12e over de finish. De mindere uitslagen hadden echter geen invloed op haar tweede plaats. Bouwmeester heeft een kleine achterstand op de Belgische Emma Plasschaert. “Het was een slechte dag qua presteren, maar een goede dag om te leren”, analyseerde Bouwmeester haar races.

Heiner klom van de derde naar de tweede plaats in de tussenstand. Hij eindigde als elfde en derde en passeerde de Brit Scott Giles. “Het had een goede dag kunnen zijn, maar uiteindelijk was het opnieuw net niet goed genoeg”, was de 30-jarige zeiler kritisch. De Hongaar Zsombor Berecz is na een sterke week al verzekerd van het goud.

Dorian Van Rijsselberghe sloot het testevent af met een tiende plaats. De regerend olympisch kampioen in de RS:X-klasse finishte als vijfde in de medalrace. “Ik kom gewoon wat fitheid tekort om echt mee te komen of bij te blijven”, keek hij terug. Windsurfster Lilian de Geus eindigde in de medalrace en het klassement als zevende.

Annemiek Bekkering en Annette Duetz finishten in de medalrace in de 49erFX als zevende. “We hebben een heel goed beeld gekregen van de plek en gaan even goed bedenken wat we nog nodig hebben voor volgend jaar”, zei het duo over hun negende plaats in het testevent. “We vonden het best een lastige baan.”