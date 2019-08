Haase uitgeschakeld in Winston-Salem

Robin Haase is in de derde ronde van het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem uitgeschakeld. De Haagse tennisser moest zijn meerdere erkennen in de 30-jarige Australiër John Millman, de nummer 61 van de wereldranglijst. De twee jaar oudere Haase verloor in twee sets: 6-3 6-4.

Haase, die voor de eerste keer tegen Millman uitkwam, leverde in de eerste set in de vierde en zesde game zijn service in. In de tweede set hield hij langer stand, maar ging het in de zevende game fout op eigen opslag. Millman gaf daarna de voorsprong niet meer uit handen.

Haase won eerder in Winston-Salem van de Amerikaan Denis Kudla en de als vierde geplaatste Portugees João Sousa. De Nederlander is deze maand uit de top 100 van de wereldranglijst verdwenen en staat nu op de 154e positie.