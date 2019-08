Hockeysters met monsterzege naar laatste vier

De Nederlandse hockeysters hebben zich bij de EK in Antwerpen op uitbundige wijze geplaatst voor de halve finales. De titelhouder versloeg in de derde en laatste groepswedstrijd het puntloze Rusland met indrukwekkende cijfers: 14-0. Voor Oranje kwamen Eva de Goede, Kelly Jonker, Caia van Maasakker, Lidewij Welten, Marijn Veen (allen twee keer), Lauren Stam, Marloes Keetels, Margot van Geffen en Frédérique Matla tot scoren.

Met teleurstellende remises tegen België en Spanje (beide 1-1) beleefde de Nederlandse vrouwenploeg de slechtste EK-start ooit. Om op eigen kracht de laatste vier te halen, moest Oranje met minimaal twee treffers verschil van Rusland winnen. Dat bleek geen enkel probleem. Met de afronding was deze keer niet zoveel mis. Juist het opvallende gebrek aan scherpte in de eerste twee groepsduels kostte de ploeg van bondscoach Alyson Annan de overwinning.

Afhankelijk van het resultaat in de afsluitende poulewedstrijd tussen België en Spanje speelt Nederland in de halve finales vrijdag tegen Engeland of Duitsland, de nummer een en twee van de andere groep.

Oranje had een vliegende start tegen Rusland, de nummer 23 van de wereldranglijst. Jonker kreeg meteen een grote kans. De Russische keepster beging een overtreding waarna De Goede de strafbal na 19 seconden benutte. Daarna was het alleen nog de vraag hoe ruim de overwinning van het getergde Nederland zou uitvallen. Bij de rust leidde de nummer één van de wereld met 5-0. Na de pauze was het arme Rusland de uitputting nabij en kon Oranje uitlopen naar de op twee na hoogste EK-uitslag.

“Het was de bedoeling om snel en veel te scoren en daarin zijn we geslaagd”, liet De Goede bij de NOS voldaan weten. “We hebben in de eerste twee EK-duels een beetje geworsteld met onszelf, maar nu gaan we alsnog met een goed gevoel de halve finales in.”