Nederlaag basketballers in Polen

Het Nederlands basketbalteam heeft de eerste oefenstage met de nieuwe bondscoach Maurizio Buscaglia afgesloten met een nederlaag tegen WK-deelnemer Polen. In Lublin won het gastland met 77-71, halverwege stond het 38-36.

Aan de wedstrijd gingen drie trainingsdagen met Buscaglia vooraf. Vooral in het derde kwart (22-10) liet Polen zien al langere tijd in training te zijn voor het komende wereldkampioenschap in China (31 augustus – 15 september). Yannick Franke (16 punten), Charlon Kloof (13), Bryan Alberts (12) en Nicolas de Jong (12) kwamen bij Oranje in de dubbele cijfers.

Nederland gaat zich voorbereiden op de EK-kwalificatieronde die in februari begint.