Piek en Tabeling verrassen geplaatst duo op WK

Selena Piek en Robin Tabeling hebben op het WK badminton de derde ronde bereikt van het gemengd dubbelspel. Piek en Tabeling verrasten in Basel het als 13e geplaatste duo He Ji Ting en Du Yue in twee spannende games: 22-20 en 21-18.

In de eerste set wonnen Piek en Tabeling bij een 8-7-voorsprong vijf punten op een rij. Toch kwamen ze nog met 19-18 achter. In de tweede set had het Nederlandse duo continu een voorsprong en na 40 minuten was een plek in de derde ronde een feit.

Piek en Tabeling komen later nog eens in actie, respectievelijk in het vrouwen- en het mannendubbelspel.