Piek/Seinen en Tabeling/Maas niet verder op WK

Selena Piek en haar dubbelpartner Cheryl Seinen zijn er niet in geslaagd om voor een stunt te zorgen op het WK badminton. In het Zwitserse Basel stond het als eerste geplaatste Japanse duo Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara in de tweede ronde tegenover de Nederlandse badmintonsters. De uitslag was duidelijk in het voordeel van het Japanse koppel: 21-9 21-6.

Bij het mannendubbelspel hadden Robin Tabeling en Jelle Maas het ook niet getroffen met de loting. In de tweede ronde stond het sterke Indonesische team Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (als vierde geplaatst) aan het andere kant van het net. Maas en Tabeling verloren met 21-13 21-12.

Tabeling en Piek zijn als duo nog wel actief in het gemengd dubbelspel. Zij staan in de derde ronde tegenover de als zesde geplaatste Indonesiƫrs Praveen Jordan en Melati Daeva Oktavianti.