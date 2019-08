Sturridge tekent bij Trabzonspor

Aanvaller Daniel Sturridge heeft met Trabzonspor een nieuwe club gevonden. De 29-jarige aanvaller zat na zijn vertrek bij Liverpool zonder club en tekende woensdag een meerjarig contract bij de Turkse club.

Sturridge begon zijn professionele loopbaan bij Manchester City. In 2009 haalde Chelsea hem naar Londen. Vier jaar later maakte hij de overstap naar Liverpool. Hij scoorde 67 keer in 160 officiële duels voor de ‘Reds’.

Bij Trabzonspor, de nummer 4 van de Süper Lig vorig seizoen, wordt Sturridge ploeggenoot van oud-eredivisiespelers Donis Avdijaj (Roda JC en Willem II) en Alexander Sørloth (FC Groningen).