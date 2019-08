Bertens op US Open tegen qualifier

Kiki Bertens neemt het in de eerste ronde van de US Open op tegen een speelster uit het kwalificatietoernooi. Dat heeft loting donderdag uitgewezen. Bij winst stuit de als zevende geplaatste Bertens op de winnares van de partij die gaat tussen Pauline Parmentier uit Frankrijk en de Russische Anastasia Pavljoetsjenkova.

Bertens strandde vorig jaar in de derde ronde in New York. De Tsjechische Marketa Vondrousova was haar toen de baas. Richèl Hogenkamp kan zich nog voor het hoofdtoernooi plaatsen. De Nederlandse is daarvan nog één zege verwijderd.

Bij de mannen neemt Robin Haase het in de openingsronde op tegen de als twintigste geplaatste Argentijn Diego Schwartzman. Tallon Griekspoor is nog actief in het kwalificatietoernooi.

Roger Federer is ingedeeld in de bovenste helft van het schema, net als de Serviër Novak Djokovic. De twee finalisten van Wimbledon kunnen elkaar dus al in de halve eindstrijd tegenkomen.