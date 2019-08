Griekspoor een zege verwijderd van US Open

Tennisser Tallon Griekspoor is nog een zege verwijderd van het hoofdtoernooi van de US Open. Hij won ook zijn tweede wedstrijd in het kwalificatietoernooi, tegen de Turk Cem Ilkel: 7-5 6-3.

Griekspoor was in zijn eerste optreden op het kwalificatietoernooi te sterk voor de Zweed Elias Ymer: 7-5 6-2. Hij stuit nu op de Brit James Ward of de Argentijn Marco Trungelliti.

Robin Haase is bij de mannen rechtstreeks geplaatst voor het hoofdtoernooi. Bij de vrouwen is Kiki Bertens rechtstreeks toegelaten en is Richèl Hogenkamp nog in de race in het kwalificatietoernooi.