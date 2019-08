Hockeyers missen na afgang finale EK

De Nederlandse hockeyers hebben de Europese titel niet weten te prolongeren. Oranje gaf in de halve eindstrijd tegen Spanje totaal niet thuis en leed een pijnlijke maar dikverdiende nederlaag (3-4).

Spanje nam in Antwerpen een voorsprong van 4-0 en legde met drie benutte strafcorners de basis voor de verrassende zege. Pau Quemada benutte er twee en Josep Romeu een. De Spanjaarden stuiten zaterdag in de finale op de winnaar van het duel tussen Belgiƫ en Duitsland. De winnaar van de eindstrijd plaatst zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen. De verliezer moet zich net als Oranje, dat zaterdag nog om brons speelt, op een andere manier voor de Spelen van volgend jaar in Tokio zien te kwalificeren.