Lotto-Soudal bevestigt komst Degenkolb

John Degenkolb zet zijn wielerloopbaan volgend jaar voort bij Lotto-Soudal. De 30-jarige Duitser komt over van Trek-Segafredo, waar hij de afgelopen drie seizoenen reed, en tekent bij de Belgische formatie een contract voor twee jaar. Daarvoor reed Degenkolb vijf jaar voor Argos en Giant, de voorlopers van het huidige Team Sunweb.

Degenkolb won in 2015 Milaan Sanremo en Parijs-Roubaix. In 2018 won hij de Touretappe met aankomst in Roubaix. De Duitser wil bij Lotto-Soudal voor succes gaan in de voorjaarsklassiekers.

“Uit de gesprekken met Lotto-Soudal is gebleken dat er veel parallellen zijn tussen hun doelen en mijn doelen”, zegt hij. “Ik ben er rotsvast van overtuigd dat ik een leeftijd heb om goede resultaten te behalen op het hoogste niveau, om te blijven presteren in de belangrijkste wedstrijden. Ik ken de koersen, de parcoursen en heb de fysieke capaciteiten.”