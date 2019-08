Luiten gaat in Göteborg rond in 70 slagen

Joost Luiten staat na de eerste dag van de Scandinavian Invitational op de gedeelde 51e plaats. De beste Nederlandse golfer ging op de Hills Golf & Sports Club in Göteborg rond in 70 slagen. Dat is het baangemiddelde.

Luiten doet in Zweden voor het eerst sinds een maand weer aan een toernooi mee. De Bleiswijker heeft in Maarten Bosch een nieuwe caddie.

De Australiër Wade Ormsby leidt na de eerste dag met 62 slagen. De Fransman Alexander Levy en de Zweed Joakim Lagergren volgen met 63 slagen.