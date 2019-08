Martin Toft Madsen heeft de tweede etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. Hij was de snelste in een tijdrit over 17 kilometer met start en aankomst in Grindsted.

De Deen finishte na 19.35. Hij was elf seconden sneller dan zijn landgenoten Rasmus Quaade en Mads W├╝rtz Schmidt, die de leiding in het algemeen klassement overnam van Tiesj Benoot.

De Ronde van Denemarken eindigt zondag.