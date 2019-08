Piek en Tabeling naar kwartfinales op WK

Selena Piek en Robin Tabeling hebben op het WK badminton de kwartfinale bereikt van het gemengd dubbelspel. Het Nederlandse duo versloeg in de derde ronde in Basel de als zesde geplaatste Indonesiërs Praveen Jordan en Melati Daeva Oktavianti in drie games: 21-13 21-23 21-8.

Tabeling en Piek begonnen sterk en werkten in een lastige tweede game een achterstand weg. Op 20-19 kregen ze een matchpoint, maar ze wisten die niet te benutten. De Indonesiërs grepen alsnog de game met 23-21. In de derde game namen Tabeling en Piek meteen een voorsprong en gaven die niet meer uit handen.