Vuelta-deelname Richard Carapaz onzeker na val

Het is onzeker of Giro-winnaar Richard Carapaz zaterdag kan starten in de Ronde van Spanje. Zijn ploeg Movistar maakte donderdag bekend dat de wielrenner afgelopen zondag ten val was gekomen en daarbij een kneuzing aan zijn rechterschouder en enkele andere kneuzingen heeft opgelopen.

De 26-jarige Ecuadoraan was samen met de Spaanse kopman Alejandro Valverde en de Colombiaan Nairo Quintana geselecteerd voor de Vuelta. De ploeg kondigt aan dat de beslissing over de deelname van Carapaz donderdag of vrijdag wordt genomen.

Carapaz was in mei de eerste wielrenner uit Ecuador die de Ronde van Italiƫ op zijn naam wist te schrijven. De klimmer van Movistar soleerde in de veertiende etappe naar zijn tweede ritzege en greep de roze leiderstrui. Die stond hij daarna niet meer af.