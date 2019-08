Isabell Werth heeft voor de negentiende keer in haar paardensportloopbaan een gouden medaille behaald bij de Europese kampioenschappen. De 50-jarige Duitse was in Rotterdam, met Bella Rose, de beste bij de Grand Prix Spécial. Werth kwam tot een score van 86,520 procent.

Dorothee Schneider, landgenote van Werth, eindigde als tweede met 85,456.

Edward Gal was op de achtste plaats de beste Nederlander.