Zeilers Bouwmeester en Heiner tweede bij olympisch testevent

Zeilers Marit Bouwmeester en Nicholas Heiner zijn bij het olympisch testevent in Japan als tweede geëindigd. Beide zeilers gingen als tweede de medalrace in en behielden die positie doordat de medalraces wegens een gebrek aan wind respectievelijk werden gestaakt en afgelast. Door het uitvallen van de medalraces, is de stand van voor de medalrace de eindstand.

De medalrace van Bouwmeester in de Laser-Radial werd wegens gebrek aan wind aanvankelijk uitgesteld. Met vertraging gingen de zeilsters toch van start, maar door onvoldoende wind werd de race stopgezet. De zege ging daarmee naar de Belgische Emma Plasschaert.

Door het gebrek aan wind werd ook de medalrace in de Finn-klasse afgelast. Daarin stond Heiner tweede achter de Hongaar Zsombor Berecz, die al zeker was van de zege.