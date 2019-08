Annan ziet Oranje groeien op EK

De Nederlandse hockeysters hebben met twee klinkende zeges de twijfels over hun vorm weggenomen. De ploeg van bondscoach Alyson Annan begon het EK in Antwerpen met twee remises, maar boekte daarna een monsterzege op Rusland (14-0) en was in de halve finales ook met maar liefst 8-0 te sterk voor Engeland. “We zijn hartstikke hongerig”, zei Annan bij de NOS. “We willen heel graag een olympisch ticket en dit is het bewijs daarvan.”

Doelpunten maken was het probleem in de eerste twee groepswedstrijden tegen BelgiĆ« en Spanje (twee keer 1-1). Het leidde tot kritiek en twijfels over de vorm van Oranje, maar sindsdien scoort de ploeg van Annan er ineens lustig op los. “We groeien in het toernooi, dit willen we zien”, zei Annan. “Of we twijfels hebben gehad? Nee. We waren niet volledig in vorm, maar je komt in vorm door de dingen te doen waar je goed in bent. Dat zijn we gedurende dit EK gaan doen. Vandaag speelden we echt goed. Maar we kunnen nog beter. Het is de bedoeling dat we dat zondag in de finale laten zien. Als we winnen, zijn we niet alleen Europees kampioen, maar hebben we ook een olympisch ticket.”