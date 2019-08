Denen domineren in derde etappe Denemarken

De Deen Lasse Norman Hansen heeft de derde etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De renner van wielerploeg Corendon-Circus bleef zijn landgenoten Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Niklas Larsen en Rasmus Quaade voor. Larsen, die als derde over de streep kwam, gaat wel aan de leiding in de Deens etappekoers.

De kopgroep van vier Denen sprintte voor de zege in de rit van Holstebro naar Vejle over 199,7 kilometer. De top vijf van het algemeen klassement bestaat volledig uit Deense renners. Koen Bouwman van Jumbo-Visma is de beste Nederlander op de achtste plaats.

De Ronde van Denemarken eindigt zondag.