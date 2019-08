Drie Nederlanders mikken op klassement Vuelta

De 74e Ronde van Spanje start zaterdag in Salinas de Torrevieja met negen Nederlanders. Jumbo-Visma heeft met Steven Kruijswijk, Lennard Hofstede en Robert Gesink de meeste Nederlandse wielrenners in het team. Nederlands kampioen Fabio Jakobsen debuteert in een grote ronde namens Deceuninck-Quick-Step.

Bij Sunweb start Wilco Kelderman als kopman. Hij krijgt onder meer steun van Martijn Tusveld. Wout Poels is de klassementsrenner bij Team Ineos. Daarnaast maakt Brian van Goethem zijn rondedebuut bij Lotto Soudal en start Jetse Bol bij het Spaanse Burgos-BH.

De Vuelta start zaterdag met een ploegentijdrit van 13,4 kilometer. Jumbo-Visma kan met de ritzege een bijzondere hattrick voltooien. Eerder won de ploeg al met Primoz Roglic de openingstijdrit in de Giro en met Mike Teunissen de eerste etappe in de Tour. Daarna wacht het peloton in drie weken acht aankomsten bergop. Titelverdediger Simon Yates doet niet mee.

Jumbo-Visma heeft met Roglic en Kruijswijk twee troeven voor de eindzege. “Ik ben hier om het team te helpen aan de eindzege in de Vuelta, maar natuurlijk wil ik dat zelf ook bereiken”, zei Kruijswijk, die vorige maand als derde eindigde in de Tour de France.

Roglic, die de Ronde van Italië afsloot als de nummer drie, heeft diezelfde ambitie en Nairo Quintana, de winnaar van 2016, riep de Sloveen al uit tot topfavoriet. “Op het podium van een grote ronde eindigen is natuurlijk mooi, maar dat heb ik in de Giro al gedaan, Dus wil ik hier winnen.” Kruijswijk erkent dat Roglic een van de favorieten is. “We zien halverwege de Vuelta hoe we ervoor staan. Doordat we zo sterk zijn als team, kunnen we daar qua tactiek van profiteren.”

Jumbo-Visma zal het vooral moeten opnemen tegen het sterke blok van Movistar dat met Quintana en Alejandro Valverde twee voormalig winnaars in het team heeft. Tegenvaller voor de Spaanse ploeg is dat Giro-winnaar Richard Carapaz niet kan starten. De Ecuadoraan liep een schouderblessure op bij een val in het criterium van Etten-Leur.

Quintana wil na de Tourzege van Egan Bernal in de Vuelta “het Latijns-Amerikaans feest” van 2019 vervolmaken. Nooit eerder ging de eindzege in de drie rondes in één jaar naar drie Zuid-Amerikanen. De Colombiaan Miguel Ángel López van Astana, vorig jaar derde, kan daar ook voor zorgen. De Vuelta eindigt op 15 september in Madrid.