Drukke tennisdag in Winston-Salem

Als het weer het toelaat, krijgt het publiek bij het tennistoernooi in Winston-Salem vrijdag veel partijen te zien. Door zware regenval in North Carolina moest de organisatie de kwartfinales een dag uitstellen. De als eerste geplaatste Fransman Benoît Paire en de Spanjaard Pablo Carreno Busta begonnen nog wel aan hun partij, maar konden bij een stand van 4-3 in de eerste set niet verder door de slechte weersomstandigheden, die zelfs een tijdelijke stroomuitval op het tennispark veroorzaakten.

Op vrijdag staan in Winston-Salem nu zowel de kwartfinales als de halve finales geprogrammeerd.

Bij de eerste editie van de Bronx Open in New York haalde Qiang Wang moeizaam de halve finales. De als eerste geplaatste Chinese versloeg de ongeplaatste Russische Anna Blinkova in drie sets: 0-6 6-1 6-4. Wang speelt in de halve eindstrijd tegen de Italiaanse Camila Giorgi. In de andere halve finale nemen de Poolse Magda Linette en de Tsjechische Katerina Siniakova het tegen elkaar op.