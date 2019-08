Hockeysters tegen Duitsland in finale EK

De Nederlandse hockeysters nemen het zondag in de finale van het EK op tegen Duitsland. De Duitse vrouwen versloegen Spanje in de halve finale met 3-2. Nike Lorenz maakte in de laatste minuut uit een strafcorner het winnende doelpunt. Oranje had eerder op de dag in Antwerpen al met maar liefst 8-0 gewonnen van Engeland.

Het betekende voor de Nederlandse hockeysters niet alleen de grootste overwinning ooit op de Engelse hockeysters, maar de ploeg van bondscoach Alyson Annan liet ook de grootste zege ooit in de halve finales van een EK aantekenen.

Oranje kan zondag voor de tiende keer kampioen van Europa worden. De Nederlandse hockeysters waren al negen keer de beste op het EK, in 1984, 1987, 1995, 1999, 2003, 2005, 2009, 2011 en 2017. De winnaar van het toernooi in Antwerpen verdient ook een ticket naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.