Keepster Willemsz terug bij waterpolosters

Keepster Debby Willemsz keert terug in de selectie van de Nederlandse waterpolosters. De 25-jarige Willemsz besloot in april van dit jaar vanwege motivatieproblemen nog te stoppen, maar ze is teruggekomen op dat besluit. Bondscoach Arno Havenga kan een keepster met ervaring goed gebruiken, omdat Laura Aarts in de aanloop naar het WK afhaakte.

Aarts (23) was de vaste nummer 1 bij Oranje en een van de beste keepsters ter wereld. Ze haakte af bij Oranje omdat ze onvoldoende motivatie had om het intensieve programma te volgen dat moet leiden naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Havenga moest daarom met twee jonge en onervaren keepsters, Joanne Koenders en Sarah Buis, naar het WK. De Europees kampioen verloor in de kwartfinales van Spanje en eindigde het toernooi teleurstellend als zevende.