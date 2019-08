Luiten haalt slotweekeinde met nieuwe caddie

Joost Luiten heeft in Göteborg met zijn nieuwe caddie Maarten Bosch het eerste succesje behaald. De Nederlandse golfer plaatste zich dankzij een sterke tweede ronde voor het slotweekeinde van het Scandinavian Invitation, een evenement van de Europese Tour. Luiten en Bosch besloten eerder deze maand te gaan samenwerken in het profcircuit.

Luiten ging vrijdag door regen en wind rond in 67 slagen (-3). Hij liet vijf birdies en twee bogeys noteren. Een dag eerder had Luiten nog 70 slagen nodig voor de rondgang langs 18 holes. Met een score van 137 steeg hij in het tussenklassement naar een veilige positie, hoog in de middenmoot. De tweede ronde is in Zweden nog aan de gang.

“Helaas eindigde ik vandaag met een bogey”, blikte Luiten terug. “Daar baalde ik stevig van, maar een ronde van 67 in deze omstandigheden is zeker niet slecht. Voor Maarten aan de tas was het ook weer een echte test met de draaiende wind en veel hoogteverschillen in de baan. Maar het ging goed, we hebben het weekeinde gehaald en dus voor Maarten als caddie de eerste euro’s verdiend.”