Marcel Kittel stopt definitief met wielrennen

Sprinter Marcel Kittel stopt met wielrennen. De 31-jarige Duitser, winnaar van 89 profkoersen, laat weten dat hij alle motivatie om nog wedstrijden te rijden is kwijtgeraakt. “Pijn definieert de sport en de wereld waarin je leeft. Ik heb alle motivatie verloren om me nog langer op de fiets te kwellen”, zegt Kittel tegen het Duitse tijdschrift Der Spiegel.

Kittel maakte zijn profdebuut in 2011 bij de Nederlandse ploeg Skil-Shimano. Bij de ploeg van Iwan Spekenbrink werd hij van tijdrijder omgevormd tot de beste sprinter van zijn generatie. Hij won vanaf 2013 veertien etappes in de Ronde van Frankrijk. Daarnaast won hij vier ritten in de Giro d’Italia.

In de Tour de France van 2013 en 2014 won Kittel beide keren de eerste etappe en greep hij de gele trui. Uiteindelijk bezorgde hij de ploeg in die twee jaar acht etappezeges in de Tour.

In 2016 stapte hij over naar Etixx – Quick-Step, waarbij hij zes Touretappes won, en in 2018 naar Katoesja. Daar besloot hij in mei zijn contract te laten ontbinden wegens vermoeidheid. “Familie, vrienden, daar had ik te weinig tijd voor. In plaats daarvan was er constante vermoeidheid. Ik ben me dat gebrek aan levenskwaliteit steeds meer gaan realiseren.”

Kittel had naar verluidt in de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met Jumbo-Visma over een eventuele overgang, maar blijkt nu toch echt te zijn gestopt. “Als wielrenner ben je 200 dagen per jaar onderweg. Ik wil mijn zoon niet zien opgroeien via Skype”, zei de Duitser, die in november voor het eerst vader hoopt te worden.