Matige openingsronde Van Dam in Canada

Golfster Anne van Dam is matig van start gegaan in de CP Women’s Open in het Canadese Aurora. De 23-jarige Arnhemse had voor haar eerste omloop in Ontario 73 slagen nodig (+1). Daarmee belandde ze op de 82e plaats in het tussenklassement.

Van Dam produceerde in haar openingsronde drie bogeys en twee birdies. Om het slotweekeinde te halen, zal ze vrijdag progressie moeten tonen. De Amerikaanse Annie Park leidt met een score van 65 slagen.

Van Dam eindigde eerder deze maand als zesde bij de Open Schotse titelstrijd. Ze verzekerde zich daarmee van deelname aan de Solheim Cup, de prestigieuze strijd tussen de beste golfsters van Europa en de Verenigde Staten komende maand in het Schotse Gleneagles.