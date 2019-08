Osaka herstelt snel in aanloop naar US Open

Tennisster Naomi Osaka is klaar om haar titel te verdedigen op de US Open, hoewel ze in de aanloop naar het grandslamtoernooi nog een knieblessure opliep. “Gelukkig herstel ik altijd snel”, zei de Japanse nummer 1 van de wereld tijdens de mediadag in het Louis Armstrong-stadion. “Het ziet er goed uit.”

De 21-jarige Osaka veroverde vorig jaar in New York haar eerste grandslamtitel in een veelbesproken finale tegen Serena Williams. Na afloop ging het toen vooral over de ruzie van de Amerikaanse met de umpire. “Je bent een dief!”, riep Williams tegen scheidsrechter Carlos Ramos, die de veterane op een cruciaal moment in de partij voor straf een punt tegen gaf.

Osaka won begin dit jaar ook de Australian Open. De Japanse moest vorige week in Cincinnati in de kwartfinales opgeven vanwege knieklachten. “Sindsdien kan ik iedere dag wat langer trainen. Het gaat dus de goede kant op.” Osaka treft in de eerste ronde Anna Blinkova. De 20-jarige Russin is de nummer 93 van de wereld.