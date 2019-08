Piek en Tabeling uitgeschakeld in kwartfinale

Selena Piek en Robin Tabeling hebben op het WK badminton hun verrassende zegereeks in het gemengd dubbelspel niet kunnen voortzetten. In de kwartfinale was het als vierde geplaatste Thaise duo Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai veel te sterk: 21-11 21-7.

Het ongeplaatste Nederlandse koppel bereikte op knappe wijze de laatste acht in de Zwitserse stad Basel. Zo werd het als dertiende geplaatste Chinese duo He Ji Ting/Du Yue verslagen en ook de als zesde geplaatste Indonesiƫrs Praveen Jordan en Melati Daeva Oktavianti waren niet opgewassen tegen Piek en Tabeling.

Vrijdag had het tweetal echter geen kans tegen het Thaise badmintonduo. Na 31 minuten was de wedstrijd afgelopen.