WADA schorst laboratorium in New Delhi

Het mondiale antidopingagentschap WADA heeft de accreditatie van het nationale antidopingbureau in het Indiase New Delhi ingetrokken. De maatregel geldt voor maximaal zes maanden.

Een delegatie van het WADA stelde bij een bezoek aan New Delhi onregelmatigheden vast in de manier waarop dopingstalen werden geanalyseerd. Na onderzoek ging het WADA tot een schorsing over.

In het komende half jaar mogen in New Delhi geen urine- of bloedstalen meer worden geanalyseerd. India kan nog wel beroep aantekenen tegen de sanctie.