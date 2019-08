De Zuid-Afrikaanse tennisser Kevin Anderson heeft zich afgemeld voor de US Open, die maandag in New York beginnen. De finalist van 2017 ondervindt nog te veel last van een knieblessure. Na zijn nederlaag in de derde ronde vorige maand op Wimbledon kwam Anderson niet meer in actie. Hij was dit jaar als zestiende geplaatst op Flushing Meadows. Zijn plaats in het speelschema wordt ingenomen door de Italiaan Paolo Lorenzi.

NEW YORK (ANP) - De Zuid-Afrikaanse tennisser Kevin Anderson heeft zich afgemeld voor de US Open, die maandag in New York beginnen. De finalist van 2017 ondervindt nog te veel last van een knieblessure. Na zijn nederlaag in de derde ronde vorige maand op Wimbledon kwam Anderson niet meer in actie. Hij was dit jaar als zestiende geplaatst op Flushing Meadows. Zijn plaats in het speelschema wordt ingenomen door de Italiaan Paolo Lorenzi.

