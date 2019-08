Astana wint tijdrit Vuelta, val Jumbo-Visma

Astana heeft de eerste etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De ploeg uit Kazachstan won de ploegentijdrit over 13,4 kilometer in Torrevieja in 14.51 minuten. De eerste leiderstrui is voor de Colombiaan Miguel Ángel López.

Jumbo-Visma was de grote verliezer van de openingsetappe. Bijna alle renners van de Nederlandse formatie kwamen ten val. Kopmannen Primoz Roglic en Steven Kruijswijk beperkten het verlies op Astana tot 40 seconden.

De Belgische ploeg Deceuninck – Quick-Step, dat bijna een aanrijding had met een ploegenauto van Jumbo-Visma, deed er twee seconden langer over dan Astana. Team Sunweb van kopman Wilco Kelderman eindigde als derde op vijf seconden.