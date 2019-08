Bertens treft Spaanse Badosa in eerste ronde

Tennisster Kiki Bertens neemt het in de eerste ronde van de US Open op tegen de Spaanse Paula Badosa. De Nederlandse is als zevende geplaatst in het laatste grandslamtoernooi van dit jaar, Badosa bereikte het hoofdtoernooi in New York via de kwalificaties. Ze is de huidige nummer 91 op de wereldranglijst. De partij staat gepland voor dinsdag op baan 17.

Bertens speelde vorige maand nog tegen Badosa in de halve finales van toernooi in Palermo. Ze won toen in twee sets: 6-1 7-5. De Wateringse strandde vorig jaar in de derde ronde van de US Open.

Richèl Hogenkamp, die zich evenals Badosa succesvol door de kwalificaties werkte, is in de eerste ronde gekoppeld aan Donna Vekic uit Kroatië. Ook die partij is dinsdag. Vekic is de nummer 23 van de plaatsingslijst, Hogenkamp bevindt zich niet bij de beste tweehonderd van de wereld. De Doetinchemse doet voor de derde keer in haar loopbaan mee aan het hoofdtoernooi van de US Open.

Robin Haase speelt eveneens dinsdag zijn openingsronde op de US Open. De Haagse tennisser treft de als twintigste geplaatste Argentijn Diego Schwartzman. Haase kwam op de US Open nooit verder dan de tweede ronde.

De titelverdediger bij de mannen is Novak Djokovic. De Servische nummer 1 van de wereld opent het toernooi maandag in het Arthur Ashe Stadium met een optreden tegen de Spanjaard Roberto Carballes Baena. Titelverdedigster Naomi Osaka komt dinsdag voor het eerst in actie; ze neemt het op tegen Russin Anna Blinkova.